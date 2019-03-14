Написать отзывы для интернет-магазина

Здравствуйте, на моем сайте есть страница услуги и мне нужно круто ее доделать в плане текста. Хочеться прям прикольный не строгий, простой и всвое время приятный текст. [b]Что я не хочу видеть в тексте?[/b] 1. Показатель уникальности ...