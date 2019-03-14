Написать текст про квесты для детей

Нужно написать текст на 3500-4000 знаков для блога компании, которая продает городские квесты. Написать сочно и живо, без воды и скучных очевидностей. :-)

Подробное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1fW2F6NzIHtqRfBR5te6xeND-eo7m_4g9uqeiXjOUpS8/edit

Сроки сжатые, нужно до завтра.

Цена - 150 р. за 1000 знаков. Качество нужно то, которое будет отвечать этой цене.

Пишите ваши цены и примеры работ.