Сео-тексты для сайта доставки

Требуется человек имеющий базовые навыки SEO для сбора ключевых слов для статьей. Из этих ключей выбрать менее конкурентные и с большей посещаемостью (программы для работы: [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Fmutagen.ru]mutagen.ru[/url], [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Fwordstat.yandex.ru]wordstat.yandex.ru[/url]) и написать статью (копирайтинг) 2000 зн + Дескрипшен ...