Написать письмо для рассылки

Нужен копирайтер для написания нескольких статей на сайт. Основные темы: психология, сексология.Очень желательно: 1. знания в области психологии2. уметь писать похоже под стиль автора. Примеры: https://happywoman.su/chto-takoe-androginnosthttps://happywoman.su/kak-ne-naskuchit-muzhchine-byit-raznoy-zhenshhinoyОбязательно примеры ваших предыдущих работ. Желательно в написании психологических статей. Также пишите пожалуйста, ...
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