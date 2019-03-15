Написание статьи информационной тематики

Необходимо ориентироваться в спорте, быть ответственным, пунктуальным, внимательным, легко, быстро и достаточно грамотно выражать мысли письменно. Задача: просмотреть событие, по ходу и по итогу которого написать несколько авторских новостей. Список событий предоставляется. Цель: новость должна «прозвучать» в ...
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Нужно написать статью информационного типа с заданной структурой.
Детальное ТЗ в л.с.
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