Копирайт для сайта няня

КопирайтингЗавершен3 заявки343 просмотра
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Валерия, здравствуйте, во вложении ТЗ. 

Это по сайту Няня 

5 лет назад
armasov
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
день назад
5 лет назад
$60
5 дней
Всем привет! Так получилось, что я менеджер проектов, да, так получилось! Я начинающий менеджер проектов, и у меня мало опыта в работе с копирайтером, я бы даже написал вообще никакого. И, несмотря на плохо поставленное ТЗ, Валерия понимала меня, понимала, что я хочу получить от текста, и делала! По срокам - всегда вовремя Я считаю что я выбрал правильного специалиста, всем советую! Валерия, Вы супер!
Работать с Артемом было приятно и легко. Мои рекомендации!
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