Копирайт для сайта няня

Всем привет! Так получилось, что я менеджер проектов, да, так получилось! Я начинающий менеджер проектов, и у меня мало опыта в работе с копирайтером, я бы даже написал вообще никакого. И, несмотря на плохо поставленное ТЗ, Валерия понимала меня, понимала, что я хочу получить от текста, и делала! По срокам - всегда вовремя Я считаю что я выбрал правильного специалиста, всем советую! Валерия, Вы супер!