Написание текстов строительной тематики ( кровля, фасады, отделка)

Добрый день! На сайт строительной тематики требуется автор для написания большого количества сео-текстов . Рассматриваются только кандидаты с опытом копирайтинга, уникальность текстов не ниже 90% текст ру, оплата 60 руб./ 1000 зн. без пробелов, в процессе работы, если тексты хорошего качества, есть возможность поднять оплату до 70руб/1000 зн. В заявке обязательно указать ссылку на примеры текстов.