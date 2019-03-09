7 информационных текстов для сайта

Необходимо написать 7 текстов для сайта https://myfsrar.ru/ , ТЗ выдается. Перед тем как откликнуться, внимательно изучите текст на сайте — требования к тексту аналогичные, не каждый справится, поэтому посмотрите и примите для себя решение. Оплата 300 руб за 100 збп+10 руб за картинку. ﻿