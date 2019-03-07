Текста для сайта магазина электротехники Girosmart

$10
КопирайтингЗакрыт7 заявок338 просмотров
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Нужно написать 31 текст: 

- гироскутеры – популярное 

Smart Balance 6,5, 

SmartONE AQUA 10,5, 

Smart Balance 10, 

Smart Balance Premium 10,5 

- гироскутеры – производители: 

GT 

SmartONE 

Kiwano 

Smart balance 

А8 

брендовые 

Girobot 

MiniRobot 

I-walk 

Xiaomi&Ninebot 

По SmartONE особое внимание! 

Наша компания единственный официальный дилер в Москве. нужно, чтобы было в тексте! 

- гироскутеры- подкатегории: 

эконом 

премиум 

премиум с аквазащитой 

- гироскутеры – цвет 

огонь 

розовые 

- гироскутеры – еще 

внедорожные 

уцененные аксессуары 

- производители электросамокаты: 

Zaxboard 

ULTRON 

Eltreco 

Mercane 

- электросамокаты-вес: 

тяжелые 

-электросамокаты-мощность: 

маломощные ( до 350W) 

средней мощности ( 500-1000W) 

мощные ( свыше 1000W) 

- электросамокаты – тип 

для бездорожья 

ВСЕ ЭТИ ТЕКСТА ПО 600-800 ЗНАКОВ БЕЗ ПРОБЕЛОВ 

-Оптовым клиентам 

создать текст по продаже франшизы 

ЭТОТ ТЕКСТ ДО 1300 ЗНАКОВ БЕЗ ПРОБЕЛОВ 

ПРИМЕРЫ ПРИКРЕПЛЕНЫ ВО ВЛОЖЕНИЯХ.

5 лет назад
Belova_999
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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