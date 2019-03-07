Текста для сайта магазина электротехники Girosmart

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Нужно написать 31 текст:
- гироскутеры – популярное
Smart Balance 6,5,
SmartONE AQUA 10,5,
Smart Balance 10,
Smart Balance Premium 10,5
- гироскутеры – производители:
GT
SmartONE
Kiwano
Smart balance
А8
брендовые
Girobot
MiniRobot
I-walk
Xiaomi&Ninebot
По SmartONE особое внимание!
Наша компания единственный официальный дилер в Москве. нужно, чтобы было в тексте!
- гироскутеры- подкатегории:
эконом
премиум
премиум с аквазащитой
- гироскутеры – цвет
огонь
розовые
- гироскутеры – еще
внедорожные
уцененные аксессуары
- производители электросамокаты:
Zaxboard
ULTRON
Eltreco
Mercane
- электросамокаты-вес:
тяжелые
-электросамокаты-мощность:
маломощные ( до 350W)
средней мощности ( 500-1000W)
мощные ( свыше 1000W)
- электросамокаты – тип
для бездорожья
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