Текста для сайта магазина электротехники Girosmart

Нужно написать 31 текст:

- гироскутеры – популярное

Smart Balance 6,5,

SmartONE AQUA 10,5,

Smart Balance 10,

Smart Balance Premium 10,5

- гироскутеры – производители:

GT

SmartONE

Kiwano

Smart balance

А8

брендовые

Girobot

MiniRobot

I-walk

Xiaomi&Ninebot

По SmartONE особое внимание!

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- гироскутеры- подкатегории:

эконом

премиум

премиум с аквазащитой

- гироскутеры – цвет

огонь

розовые

- гироскутеры – еще

внедорожные

уцененные аксессуары

- производители электросамокаты:

Zaxboard

ULTRON

Eltreco

Mercane

- электросамокаты-вес:

тяжелые

-электросамокаты-мощность:

маломощные ( до 350W)

средней мощности ( 500-1000W)

мощные ( свыше 1000W)

- электросамокаты – тип

для бездорожья

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