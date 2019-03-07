Тексты и письма для сайта

КопирайтингЗакрыт4 заявки308 просмотров
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Создания скрипов для холодной рассылки писем. 

Написание серию текстов расписывающую для разной аудитории плюсы проекта. 

Для написания текстов. Нужно понимать Что таке roi, ctr, кейс... 

И желание вникнуть в тематику.

5 лет назад
maluken
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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