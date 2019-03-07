Тексты и письма для сайта

Для сайта по компьютерной тематики необходимо написать статью. От вас необходимо: Серьезный подход к работе; Грамотность; Умение писать тексты без воды, тавтологии, структурировано четко по заданной теме. Умение искать полезную информацию в сети, писать статьи минимум из 3-5 источников. Хорошим дополнением ...
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