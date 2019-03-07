Требуется грамотный SEO копирайтер

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ТЗ для копирайтера
Цель этой статьи: Донести до посетителя сайта, что самодельные изолированные трубы, в процессе эксплуатации теряют Огромное количество тепла, и что это приводит к каждодневным финансовым потерям.
Примерные разделы текста:
1) (первая треть текста)Подробное описание, о плюсах самодельных изолированных труб:
- дешево, просто,
- можно использовать любые материалы: скотч, пластиковые трубы, и.т.д.
Данная первая треть текста должна окунуть читателя в атмосферу доступности и легкости этих самодельных изолированных труб. А последующий текст развеять миф о эффективности применения самодельных изолированных труб
2) ) Во Второй трети текста плавный переход к недостаткам таких самодельных изолированных труб .
Вторая треть текста показывает недостатки таких самодельных изолированных труб.
3) Третья треть текста показывает последствия изготовления и применения таких самодельных изолированных труб: огромные тепловые потери
.
Название статьи придумайте сами!
Ключевые слова:
Главный ключевой запрос - Теплотрасса +своими руками
Второстепенные ключевые запросы:
изолированные трубы
утепление труб +своими руками
утепление труб +в земле
Коммерческие запросы “купить”, “цена”, “прайс”, “приобрести”, “Бесплатная доставка”
0. Размер текста - 6000 символов без пробелов / от 3у.о. за 1000 зн.б.п.
1. Уникальность 95-10%, не рерайт. Проверка через Адвего плагиатус.
Грамотность. В тексте не должно быть пунктуационных, орфографических, лексических и других ошибок.
2. Тематичность. Текст должен раскрыть цель и конечный результат изолирования труб с применением самодельных теплотрасс.
В первом абзаце мы объясняем простоту и дешевизну сборки самодельной теплотрассы. Далее описываем процессы проходящие внутри и снаружи самодельной теплотрассы и в конце как вывод показываем самые значительные недостатки самоделок и огромные преймущества теплотрасс, произведённых в заводских условиях.
3.Экспертность и полезность. Используйте:
Теплотехнические слова и термины ( но не сложные, заменяйте простыми синонимами «для людей, а не для инженеров» где это возможно);
Цифры;
Списки;
4. Текст должен быть полезен читателю. Главный ключевой запрос должен повторяться в тексте без изменений от 2-х раз. Сопутствующие ключевые запросы можно разбивать и/или склонять.
5. Частота Главного ключевого запроса 3-3,5%. Проверка через https://advego.com/text/seo/
6. Частота коммерческих слов – купить», «цена», «прайс» и т.п. более 1%-2% на 1000 зн.б.п.
7. Читабельность. Текст должен состоять из абзацев для лёгкого чтения. + картинки соответствуют текущему абзацу или месту в тексте. Оптимальный абзац : 3-4 строки.
8. В первом и последнем абзацах использование точного поискового запроса. В идеале поместить его в первое и последнее предложение.
9. Равномерное распределение всех запросов по тексту. Не нужно помещать их все в один абзац.
10. Упоминание Бренда 1-2 раза в статье.
11. Использование 2-5 подзаголовков H2. Текст не должен начинаться с подзаголовка H2. Подзаголовок должен включать в себя слова из запросов+слова для людей, выглядеть естественно и отображать суть последующего текста.
Примерно 50% подзаголовков не должны включать запросы, только обычный текст для людей.
12. Если используете подзаголовок H3, вставляйте внутрь блока, выделенного H2. Тексты должны быть полезными для людей и не обязательно включать слова из запросов, должны раскрывать более детально суть подзаголовков H2.
13. Внутренняя перелинковка. Когда вы упоминаете в тексте другой раздел сайта или статью, напишите рядом с этим словом другим цветом, что «тут может быть ссылка сюда…..»
14. Обязательное использование названия города/страны в двух вариантах. «В Украине» не равно «Украина». «В Киеве» не равно «Киев». В тексте нужно использовать оба варианта написания.
15. Подобрать несколько уникальных тематических картинок в формате JPEG размером 2 МБ. Найти и описать в первой трети текста 5 способов изоляции труб своими руками.
Нам нужен специалист, который проникнется нашей темой (передача тепла на расстоянии) и сможет писать качественные SEO-тексты.
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