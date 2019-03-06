Ищу копирайтера для написания статей на блог .

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный воспитанию,образованию, здоровью,так же по рубрикам вегатерианство,веганство и сыроедения. Очень часто нужно будет писать про народные методы лечения.Желательно чтобы было образование по рубрикам или вы хотя бы разбирались в теме.Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены. Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц в каждую из рубрик, с размером 2000–6000 символов.Дальнейшие детали в личной переписке.Спасибо! Жду ваших предложений.