Помочь написать резюме , а также текст для интернет площадок.

Здравствуйте, я художник-иллюстратор, планирую размещать свои работы и предлагать услуги на англоязычных интернет площадках. Требуется человек способный помочь написать:

1) Отличное резюме способное привлекать клиентов. Резюме будет размещено на площадках для фрилансеров

2) Нужен текст обращающий на себя внимания , который я мог бы отправлять клиентам как предложение своих услуг.

Резюме не более 600 символов, для текса который будет отправляться как предложение услуг тоже не более 600.

Подробности при общении.

Резюме и текст нужны на русском языке,но что бы при переводе на английский язык, смысл не терялся.А также что бы текст был понимающий для англоязычной аудитории.