Нужен автор

Нужен копирайтер , который разбирается в автотематике И сможет написать хорошую , развернутю статью для нашего автоблога Рерайт и общие тексты не интересуют Не тратьте свое и мое время Пример хорошей статьи на нашем блоге - https://chevyavto.com.ua/blog/7-menyaem-podshipnik-nasosa-gur-na-shevrole-aveo/ Готовы платить хорошо , ...