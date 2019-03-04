Необходимо написание статей для сайта женской тематики

Приветствую! Необходимо, для разовой работы, написать 15- 20 СЕО текстов, с вхождением ключевых запросов, для сайта на женскую тематику. Общий объем работы 40-60 тысяч знаков. Оплата 30 рублей / 1000 знаков. Пишите вышлю подробности задания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написание 5 статей на сайт по советам для женщин.
Нужны интересные уникальные тексты - содержательные, без воды.
Оплата 40 руб/1000 зн.
Названия статей вышлю исполнителю.
Рассматриваются только копирайтеры с опытом работы.
Обязательно присылать примеры своих работ по подобной тематике.
Тематики статей:
-Мейкап
-Отношения
-Женское Здоровье
-Правильное питание
-Красота
-и тд.
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