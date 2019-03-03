Нужен копирайтер

Нужны описания к 30 фильмам и 10 сериалам. оплата 25 руб за 1 к знаков. Оплата поднимется если будете выполнять все четко и быстро. Вода/заспам по текстру зеленая зона. Уникальность 100% по адвего Плачу на киви. Остальные вопросы ...