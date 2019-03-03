Нужен копирайтер

КопирайтингЗакрыт5 заявок129 просмотров
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Есть проект финансово-строительной тематики, нужен автор, знающий про воду, уникальность, повторы однокоренных слов и прочий базис работы, умеющий писать по делу, структурировано и пунктуально. 

Оплата 50р/1000 збп

5 лет назад
SmartText
Елена 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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