Описания к фильмам

Нужны описания к 30 фильмам и 10 сериалам.

оплата 25 руб за 1 к знаков. Оплата поднимется если будете выполнять все четко и быстро.

Вода/заспам по текстру зеленая зона. Уникальность 100% по адвего

Плачу на киви. Остальные вопросы в лс.

Кто хорошо справляется с заданием, вношу в белый список + положительный отзыв на бирже