Поиск копирайтера - ремонт ноутбуков и компьютеров

Требуется исполнитель, владеющий в совершенстве письменным английским языком для подготовки аннотаций страниц категорий.
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Добрый день, уважаемые исполнители.
Ищу человека с опытом в написании текстов коммерческих страниц услуг по ремонту компьютеров и ноутбуков. В прикрепленных файлах структура сайта и примерный список страниц, которые нужно заполнить, порядка 50 штук на первом этапе.
Кратко по требованиям:
Использования ключевых и тематических слов по списку.
Написание текстовых блоков с учетом макета страницы-лэндинга
Учет процента вхождений слов по тексту
Объем ~3000
Уникальность по Адвего от 90%
Жду ваших предложений и примеров работ.
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