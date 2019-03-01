Дополнить проектную работу

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Тема проектной работы "Схемы совершения киберпреступлений" и требуется дополнить её практической частью (теория есть, а вот практического применения/предложения автора нет), которая будет отвечать на вопрос "Что именно ты предлагаешь?". Она должна быть возможна в реализации, то есть не колонизация Марса/Луны и, если для этого требуются деньги, то пути получения средств и экономические расчёты должны быть приведены. 

5 лет назад
Dantistt
Даниил 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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