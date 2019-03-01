Дополнить проектную работу

Вот [url=http://smifm.holding.bz/2019/03/01/centr-finansovyx-rassledovanij-vozmozhnoe-opgops-s-shantazhami-i-dovedeniem-do-samoubijstv/]эта тема[/url] + там есть серия предысторий. Оплата в твердой крипте BarterCoin, все сами выводите куда Вам надо оттуда - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.. Бюджет нормальный, денег не считаем на ...
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Тема проектной работы "Схемы совершения киберпреступлений" и требуется дополнить её практической частью (теория есть, а вот практического применения/предложения автора нет), которая будет отвечать на вопрос "Что именно ты предлагаешь?". Она должна быть возможна в реализации, то есть не колонизация Марса/Луны и, если для этого требуются деньги, то пути получения средств и экономические расчёты должны быть приведены.
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