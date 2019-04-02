Написать 11 текстов "Красота и здоровье"

$50
КопирайтингЗавершен31 заявка369 просмотров
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Необходимо написать 11 статей для котент-плана рубрика: образование/познавательное. 

Статьи будем опубликовать в соц. сетях Салона красоты для мам. 

5 лет назад
Dimnk
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Enamorada87
Татьяна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$42
10 дней
WMZ
Рекомендую Татьяну, отличный текст.
Благодарю Дмитрия за сотрудничество, оплата - своевременна. Рекомендую)
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