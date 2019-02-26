Написать статьи юридической тематики (нотариат)

Требуется написать статьи по темам, относящимся к деятельности нотариуса. Оплата 65р/1000 збп. Примерно по 3000 зн. Уникальность от 85%. Подробное ТЗ с простыми ключами передам выбранному исполнителю.

Автор должен либо иметь юр.образование, либо хорошо разбираться в теме и иметь опыт работы в написании подобных текстов. Статьи должны быть информационного характера, качественные. К отклику прилагайте примеры своих статей.