Копирайтер

Необходимо написать положительные отзывы 5 звезд, писать от мужского лица, т.к профиль работы кровельщики, фасадчики, промышленные альпинисты. Оплата 35 руб за опубликованный отзыв. Схема работы: вы присылаете текст отзыва - я утверждаю - вы публикуете и ...
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Здравствуйте друзья. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на мои блог посвященный красоте, здоровью,похудениюВ основном нужно будет писать статьи по темам красота: уход за лицом, уход за телом, руками, волосами.по теме здоровье: секреты долголетия,женское и мужское здоровье,здоровье детей,личная гигиена,народная медицина.по теме питание: здоровое питание. Очень часто нужно будет писать про народные методы лечения.Желательно чтобы было мед.образование или вы хотя бы разбирались в теме здоровья,ухода, макияжа.Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будетразвиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены. Статьи нужно писать по 15 штук в месяц с размером 3000–6000 символов.Дальнейшие детали в личной переписке.P.S.Обучаюсь в школе блоггеров. Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школыи вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.Спасибо! Жду ваших предложений.
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