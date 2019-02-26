Написать текст для глоссария для "Налогового Консалтинга"

Необходимо подготовить описание товара (фитнес блокнот) для магазина. В ТЗ приведены скрины страниц блокнота и краткое описание - чтобы было понятно о чем писать. В ТЗ есть примеры описаний похожих блокнотов. Стиль - Американский разговорный английский. Кол-во слов ~ ...
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Пожалуйста, прочтите текст задания внимательно. Интересует большой объем.
Тему текста сообщу автору в комментарии к заданию.
Обязательные требования:
Цена: 200 руб. за 1000 знаков. Дороже платить не готов.
Объем текста: от 2000 до 3000 знаков.
Требуемая уникальность: 95% по словам и 95% по фразам в программе Адвего Плагиатус
Проверьте по программе Главред, качество текста не менее 8 баллов.
Целевая аудитория: 2% самых богатых предпринимателей России
Цель текста: описать термин глоссария применительно к налоговой юриспруденции налоговому консалтингу.
Дополнительная информация:
1. Пишите текст для людей.
2. Пишите текст в информационном стиле без водянистых слов: несомненно, видимо, кстати, наконец и других.
3. Не вводите в текст дополнительные специализированные термины без особой на то необходимости. Пишите о предмете просто, своими словами.
4. Обо всех терминах нужно писать в ключе применимости в "Налоговой юриспруденции (налоговом консалтинге)". Не следует разбавлять текст фрагментами из других предметных областей.
5. Не смешивайте воедино различные термины, например НДС и НСП.
Требования к исполнителю:
Исполнитель должен разбираться в Налогах и Праве. В заявке желательно указать:
-- источник ваших знаний по теме;
-- желательно вхождение в топ100 авторов биржи
Требования к контенту и уникальности:
-- текст должен быть написан для людей, а не для поисковых машин;
-- все падежи и окончания должны быть согласованы между собой, слова расположены в порядке традиционном для русского языка;
-- рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;
-- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;
-- текст должен быть структурированным содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;
-- стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;
-- статьи от первого лица (я, мы, наша компания и др.) допустимы только при наличии такого условия в ТЗ или по согласованию с заказчиком.
Итого: задача написать информативный, уникальный и грамотный текст (для людей) для глоссария терминов
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