Написать текст для глоссария для "Налогового Консалтинга"

КопирайтингЗакрыт4 заявки202 просмотра
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Пожалуйста, прочтите текст задания внимательно. Интересует большой объем.

Тему текста сообщу автору в комментарии к заданию.

Обязательные требования:

Цена: 200 руб. за 1000 знаков. Дороже платить не готов. 

Объем текста: от 2000 до 3000 знаков. 

Требуемая уникальность: 95% по словам и 95% по фразам в программе Адвего Плагиатус 

Проверьте по программе Главред, качество текста не менее 8 баллов. 

Целевая аудитория: 2% самых богатых предпринимателей России 

Цель текста: описать термин глоссария применительно к налоговой юриспруденции налоговому консалтингу.

Дополнительная информация: 

1. Пишите текст для людей. 

2. Пишите текст в информационном стиле без водянистых слов: несомненно, видимо, кстати, наконец и других. 

3. Не вводите в текст дополнительные специализированные термины без особой на то необходимости. Пишите о предмете просто, своими словами. 

4. Обо всех терминах нужно писать в ключе применимости в "Налоговой юриспруденции (налоговом консалтинге)". Не следует разбавлять текст фрагментами из других предметных областей. 

5. Не смешивайте воедино различные термины, например НДС и НСП. 

Требования к исполнителю: 

Исполнитель должен разбираться в Налогах и Праве. В заявке желательно указать: 

-- источник ваших знаний по теме; 

-- желательно вхождение в топ100 авторов биржи 

Требования к контенту и уникальности: 

-- текст должен быть написан для людей, а не для поисковых машин; 

-- все падежи и окончания должны быть согласованы между собой, слова расположены в порядке традиционном для русского языка; 

-- рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой; 

-- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок; 

-- текст должен быть структурированным содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой; 

-- стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен; 

-- статьи от первого лица (я, мы, наша компания и др.) допустимы только при наличии такого условия в ТЗ или по согласованию с заказчиком. 

Итого: задача написать информативный, уникальный и грамотный текст (для людей) для глоссария терминов

5 лет назад
axisone
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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