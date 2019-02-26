Написать текст для глоссария для "Налогового Консалтинга"

Пожалуйста, прочтите текст задания внимательно. Интересует большой объем.

Тему текста сообщу автору в комментарии к заданию.

Обязательные требования:

Цена: 200 руб. за 1000 знаков. Дороже платить не готов.

Объем текста: от 2000 до 3000 знаков.

Требуемая уникальность: 95% по словам и 95% по фразам в программе Адвего Плагиатус

Проверьте по программе Главред, качество текста не менее 8 баллов.

Целевая аудитория: 2% самых богатых предпринимателей России

Цель текста: описать термин глоссария применительно к налоговой юриспруденции налоговому консалтингу.

Дополнительная информация:

1. Пишите текст для людей.

2. Пишите текст в информационном стиле без водянистых слов: несомненно, видимо, кстати, наконец и других.

3. Не вводите в текст дополнительные специализированные термины без особой на то необходимости. Пишите о предмете просто, своими словами.

4. Обо всех терминах нужно писать в ключе применимости в "Налоговой юриспруденции (налоговом консалтинге)". Не следует разбавлять текст фрагментами из других предметных областей.

5. Не смешивайте воедино различные термины, например НДС и НСП.

Требования к исполнителю:

Исполнитель должен разбираться в Налогах и Праве. В заявке желательно указать:

-- источник ваших знаний по теме;

-- желательно вхождение в топ100 авторов биржи

Требования к контенту и уникальности:

-- текст должен быть написан для людей, а не для поисковых машин;

-- все падежи и окончания должны быть согласованы между собой, слова расположены в порядке традиционном для русского языка;

-- рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;

-- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;

-- текст должен быть структурированным содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;

-- стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;

-- статьи от первого лица (я, мы, наша компания и др.) допустимы только при наличии такого условия в ТЗ или по согласованию с заказчиком.

Итого: задача написать информативный, уникальный и грамотный текст (для людей) для глоссария терминов