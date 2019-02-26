СЕО тексты - описания

Есть [url=https://www.holding.bz]организация[/url], нужно все упаковать в франшизу. Большинство текстов и методичек уже есть по ней готовых. Нужна упаковка франшизы под ключ. Цена указана примерная, оценку труда нужно как-то проводить по понятной системе KPI... Оплата через BarterCoin, но с гарантией ...