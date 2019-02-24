Оформить текстами сайт на шаблоне

Нужно писать текста которые будут публиковаться непосредственно в соц сетях (ФБ, инстаграм), иногда писать продающий текст, информационный. Нужно с этим словом придумать предложение, которое заставит меня задуматься в вашу пользу. P.S. Мне нужен тот, кто понимает ...