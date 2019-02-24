Оформить текстами сайт на шаблоне

Нужны названия топовых игр которые в тренде для канала YouTube. Игры должны быть популярные и топовые!!! ( Съемка игры будет записываться как играют на планшете ) Примеры видео игр можете посмотреть на этом канале: [url=https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos]https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Был куплен шаблон, сделали сайт тест площадка - https://beta.web-vdv.ru/ надо оформить его русскими текстами на базе вводной информации о компании и частично поменять фото под клиента.
Пожалуйста пишите сроки и цену
Оформление Главная, О компании, Контакты, Услуги, 404
CMS своя, но там намного все проще чем в популярных бесплатных CMS,
Требования - начальные знание html разметки и хорошее знание русского языка.
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