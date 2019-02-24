Копирайтер для тематики "Продажа запчастей для лифтов и эск"

Нужны названия топовых игр которые в тренде для канала YouTube. Игры должны быть популярные и топовые!!! ( Съемка игры будет записываться как играют на планшете ) Примеры видео игр можете посмотреть на этом канале: [url=https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos]https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо написать несколько текстов на тему "Продажа запчастей для лифтов и эскалаторов", статьи будут примерно такого плана:
- Датчики Autonics
- Двигатель Fermator
- Пружина Fermator
И т.д.
Нужен человек, который умеет писать сео тексты: воды и спама не нужно. Оригинальность 100%.
Пишите стоимость и срок написания 1000 знаков.
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