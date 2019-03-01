Написать текст для категории на сайте

Требуется написать тексты для транспортной компании. 7 статей по 2 тысячи символов. Тезисы о компании и сфере деятельности в приложении в виде ментальной карты. Старый сайт: http://latan.su/. Тексты будут использоваться на сайте, поэтому несколько раз должно быть включение в тексте ключевых слов ...