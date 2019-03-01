Написать текст для категории на сайте

Нужны названия топовых игр которые в тренде для канала YouTube. Игры должны быть популярные и топовые!!! ( Съемка игры будет записываться как играют на планшете ) Примеры видео игр можете посмотреть на этом канале: [url=https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos]https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos[/url]
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Необходимо написать качественный текст для одной из категорий сайта, оптимизированный по ключевым словам. Подробное задание со списком ключевых фраз в файле во вложении. Тематика сайта - лизинг авто и оборудования.
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