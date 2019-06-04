Написать описание к категориям товаров- 34к знаков

Необходимо написать уникальный текст - описание к товарной категории тату магазина, например машинки cheyenne, краски carbon. Необходимо вникнуть в тему, разобраться и сделать очень полезный познавательный текст из фактов и примеров и возможно каких то интересных нюансов.

Текст нужен ориентированный на людей.

Каждая категория 500-1500 знаков без пробелов. Проверка адвегой.

Стоимость за 1К - 50-100 руб Общая стоимость за работу не может превышать 3000 руб.

Просьба указывать сроки и стоимость за весь проект при расчете 34 к знаков.