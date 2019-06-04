Написать описание к категориям товаров- 34к знаков

Здравствуйте друзья. нужен добросовестный и трудолюбивый копирайтер, для написания статей на блог по темам здорового образа жизни, взаимоотношениям в семье и воспитанию детей.В основном нужно будет писать статьи по темам:психология отношений в семье, детская психология, воспитание ...
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Необходимо написать уникальный текст - описание к товарной категории тату магазина, например машинки cheyenne, краски carbon. Необходимо вникнуть в тему, разобраться и сделать очень полезный познавательный текст из фактов и примеров и возможно каких то интересных нюансов.
Текст нужен ориентированный на людей.
Каждая категория 500-1500 знаков без пробелов. Проверка адвегой.
Стоимость за 1К - 50-100 руб Общая стоимость за работу не может превышать 3000 руб.
Просьба указывать сроки и стоимость за весь проект при расчете 34 к знаков.
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