Необходимо подготовить 3 текста по ТЗ

$14
КопирайтингЗавершен9 заявок279 просмотров
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Для сайта необходимо сделать 2 рерайта и один текст написать от себя. Суммарный обьем 14к

Детали по ссылке ниже

https://docs.google.com/document/d/1X_-Zv9pe-APsslJmpGgKuyKwhEF9zhf139AoEaj2boM/edit?usp=sharing

Суммарный бюджет 14 $

Тексты рекомендую писать 1 за одним, что бы минимизировать число ошибок. 

Оплата по факту либо БС. 

5 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 дней назад
5 лет назад
$14
1 день
WMZ
Отличный исполнитель. Рекомендую
Все в порядке. Сотрудничество завершилось успешно.