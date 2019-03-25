Необходимо подготовить 3 текста по ТЗ

Здравствуйте друзья. нужен добросовестный и трудолюбивый копирайтер, для написания статей на блог по темам здорового образа жизни, взаимоотношениям в семье и воспитанию детей.В основном нужно будет писать статьи по темам:психология отношений в семье, детская психология, воспитание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта необходимо сделать 2 рерайта и один текст написать от себя. Суммарный обьем 14к
Детали по ссылке ниже
https://docs.google.com/document/d/1X_-Zv9pe-APsslJmpGgKuyKwhEF9zhf139AoEaj2boM/edit?usp=sharing
Суммарный бюджет 14 $
Тексты рекомендую писать 1 за одним, что бы минимизировать число ошибок.
Оплата по факту либо БС.
- Похожие заказы
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт5 лет назад
Задачи: 1. Написать около 70 описаний тренинговых и консалтинговых продуктов для сайта компании по образцу и предоставленным исходникам. Лаконично и функционально до 2 кз материал. 2. Написать 10-15 статей на заданные темы с предоставленными ключевыми тезисами и ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Ищу опытного копирайтера для написания 30 отзывов (для начала), 700-1500 зн.без пробелов, для банков и других финансовых структур. Основные требования: – желание работать не только на объем, но и на качество (отзывы ни о чем ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Статья на тему психологии 15-20 страниц. Русский язык. Просьба в заявке указать вашу цену за проект (15-20 стр.)Копирайтинг25 заявокЗакрыт5 лет назад
Тема: Описать жанр игр три в ряд (головоломки, пазлы). Количество символов: 2,5К Ключи (8 штук, точное вхождение по 1 разу! больше ненужно!!!): Полное ТЗ в аттаче.Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $9
Задача: 1. Необходимо написать текст для страницы сайта компании - 3000 знаков с учетом пробелов; 2. Тематика текста - производство и продажа полиэтиленовой упаковки; 3. Жанр текста - коммерческое предложение (!) Не продающий, рекламный, текст, не справочный текст, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нам будет нужно несколько статей о веб- и мобильном дизайне. Объём каждой статьи - 5000 знаков без пробелов. В заявке пишите стоимость за 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать статью на сайт с с полный раскрытием темы, соблюдая техническое задание Оплата Договорная.Копирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Копирайтер для написания SEO текста (тематика: минисельхозтехника)Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен копирайтер, для написания постов в телеграмм канал. Каждую неделю требуется писать текст. До 10 постов за 7 дней.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт5 лет назад