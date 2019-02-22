Копирайтинг о веб-дизайне

Задача: написание отзывов об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от лица покупателей. Количество: 20-30шт. Не более 1-го отзыва в день, положительные и нейтральные, Расчет за каждые 10 одобренных модератором отзывов на банковскую карту. Для того, что бы отзывы прошли ...
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Нам будет нужно несколько статей о веб- и мобильном дизайне. Объём каждой статьи - 5000 знаков без пробелов.
В заявке пишите стоимость за 1000 знаков без пробелов.
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