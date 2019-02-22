Копирайтинг о веб-дизайне

$100
КопирайтингЗакрыт11 заявок322 просмотра
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Здравствуйте!

Нам будет нужно несколько статей о веб- и мобильном дизайне. Объём каждой статьи - 5000 знаков без пробелов.

В заявке пишите стоимость за 1000 знаков без пробелов.

5 лет назад
Nataliya77
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
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