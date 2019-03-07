Копирайтинг для сайта

КопирайтингЗавершен17 заявок218 просмотров
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Нужно переписать текст на сайте с увеличения объема. Цену обговорим после демонстрации сайта в приват беседе. 

Копирайтинг для сайта
5 лет назад
Aidyn
40 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 дней назад
5 лет назад
$78
4 дня
WMZ
Отлично сделанная работа. Рерайт текста на сайте удался на славу. Повторов менее 13% это с учетом названий и стандартных слов без которых ни как. Ольга спасибо! Успехов в ратном труде.
Айдын надежный и ответственный заказчик, приятный в общении человек. Спасибо за заказ!
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