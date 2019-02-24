Необходимо написать статью в нише - металлоискатели. Рерайт.

КопирайтингЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Даю ТЗ с планом статьи, с ключевыми словами и с источниками информации. Ниша - ручные металлоискатели. 

Необходимо написать уникальную информационную статью на 7000-8000 сбп для СЕО продвижения сайта. 

Подробное ТЗ скину в ходе начала работы.

Предлагаю 45 руб./19 грн. за 1000 спб

Если мы друг друга устроим готовы на долгосрочное сотрудничество. Необходимо написать порядка 2000 статей.

Требования к уникальности: 

95% по text.ru или 90% по content-watch.ru

Требования к тошнотности:

Общая(академическая): меньше 8% 

Проверять по https://advego.com/text/seo

Требования к стилю не менее 8.0 по Главреду

Проверять https://glvrd.ru/

Заспамленность: от 30% до 60%

Вода: меньше 14%

Проверять https://text.ru/

5 лет назад
Guduna
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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