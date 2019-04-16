Написать 30 статей на различные темы для детей.

Доброго времени суток, всем.

Требуется написать 30 заметок (короткие заметки не более 1000 символов каждая + подбор картинок) для детей на различные темы, такие как "спорт", "туризм", "красота", "красные даты календаря" и др.

Требования к кандидату:

1 - Очень желателен редакторский или журналистский опыт или объяснить мне почему я должен рассмотреть вас без опыта.

2 - Женщина в идеале имеющая ребенка в возрасте от 8 до 13 лет (теоретически можно и мужчину если есть ребенок указанного возраста).

3 - Отличное знание русского языка. Ошибки в опубликованном тексте на сайте не допустимы.

4 - Понимание того какой контент может быть интересно детям в возрасте от 8 до 14 лет.

5 - Умение обрабатывать изображения в Photoshop в т.ч. делать коллажи если потребуется.

6 - Как большой плюс опыт работы с фотобанками.

7 - Еще один плюс знание английского языка (на уровне быстрого понимания о чем контент).

Это ТВОРЧЕСКАЯ задача требующая определенного кругозора и подхода.

Нужно думать что может быть интересно детям, как мальчика так и девочкам.

Пример заметки на сайте:

"Как обойтись зимой без шарфа?

Есть тысячи способ завязывания шарфов. Но я вам расскажу про один из моих самых любимых.

1. Для начала сложите шарф вдвое и положите на плечи так, чтобы петля была справа, а оба конца шарфа слева.

ФОТОГРАФИЯ

2. Один конец, тот, что ближе к шее, проденьте внутрь петли сверху. Ну как, еще не запутались?

ФОТОГРАФИЯ

3. Второй конец просуньте внутрь петли, но уже снизу.

ФОТОГРАФИЯ

4. Потяните за оба конца вниз, чтобы выровнять узел точно по центру. Наш шарфик готов!

ФОТОГРАФИЯ

Кстати, мой советик подойдет не только для девочек, но и для мальчиков, которые хотят быть стильными.

А ты носишь шарф?"

Еще примеры заметок и статей можно посмотреть тут (к сожалению там нет фотографий):

ТУТ и ТУТ

В заявке указывайте ответы по пунктам (от 1 до 7) и стоимость за статью.

Кто дочитал до конца молодец.