Написать 30 статей на различные темы для детей.

Есть [url=https://www.holding.bz]организация[/url], нужно все упаковать в франшизу. Большинство текстов и методичек уже есть по ней готовых. Нужна упаковка франшизы под ключ. Цена указана примерная, оценку труда нужно как-то проводить по понятной системе KPI... Оплата через BarterCoin, но с гарантией ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, всем.
Требуется написать 30 заметок (короткие заметки не более 1000 символов каждая + подбор картинок) для детей на различные темы, такие как "спорт", "туризм", "красота", "красные даты календаря" и др.
Требования к кандидату:
1 - Очень желателен редакторский или журналистский опыт или объяснить мне почему я должен рассмотреть вас без опыта.
2 - Женщина в идеале имеющая ребенка в возрасте от 8 до 13 лет (теоретически можно и мужчину если есть ребенок указанного возраста).
3 - Отличное знание русского языка. Ошибки в опубликованном тексте на сайте не допустимы.
4 - Понимание того какой контент может быть интересно детям в возрасте от 8 до 14 лет.
5 - Умение обрабатывать изображения в Photoshop в т.ч. делать коллажи если потребуется.
6 - Как большой плюс опыт работы с фотобанками.
7 - Еще один плюс знание английского языка (на уровне быстрого понимания о чем контент).
Это ТВОРЧЕСКАЯ задача требующая определенного кругозора и подхода.
Нужно думать что может быть интересно детям, как мальчика так и девочкам.
Пример заметки на сайте:
"Как обойтись зимой без шарфа?
Есть тысячи способ завязывания шарфов. Но я вам расскажу про один из моих самых любимых.
1. Для начала сложите шарф вдвое и положите на плечи так, чтобы петля была справа, а оба конца шарфа слева.
ФОТОГРАФИЯ
2. Один конец, тот, что ближе к шее, проденьте внутрь петли сверху. Ну как, еще не запутались?
ФОТОГРАФИЯ
3. Второй конец просуньте внутрь петли, но уже снизу.
ФОТОГРАФИЯ
4. Потяните за оба конца вниз, чтобы выровнять узел точно по центру. Наш шарфик готов!
ФОТОГРАФИЯ
Кстати, мой советик подойдет не только для девочек, но и для мальчиков, которые хотят быть стильными.
А ты носишь шарф?"
Еще примеры заметок и статей можно посмотреть тут (к сожалению там нет фотографий):
В заявке указывайте ответы по пунктам (от 1 до 7) и стоимость за статью.
Кто дочитал до конца молодец.
- Похожие заказы
- $500Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Привет всем. Ищу грамотного сео-копирайтера для интернет-магазинов по продаже смартфонов. и аксессуаров. Работы будет много, надо наполнить статьями новый магазин и добить уже работающий. Что требуется? Даю модель смартфона + количество символов + ключевые слова С вас - ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать 36 текстов с описанием угловых диванов. У некоторых позиций уже есть описания от производителя, нужно переписать по своему. Размер каждого текста 300-500 символов. Большего размера не нужно. К примеру: «Модерн» - это простой и надёжный табурет ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт5 лет назад
Был куплен шаблон, сделали сайт тест площадка - https://beta.web-vdv.ru/ надо оформить его русскими текстами на базе вводной информации о компании и частично поменять фото под клиента. Пожалуйста пишите сроки и цену Оформление Главная, О компании, Контакты, Услуги, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Даю ТЗ с планом статьи, с ключевыми словами и с источниками информации. Ниша - ручные металлоискатели. Необходимо написать уникальную информационную статью на 7000-8000 сбп для СЕО продвижения сайта. Подробное ТЗ скину в ходе начала работы. Предлагаю 45 руб./19 ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо написать несколько текстов на тему "Продажа запчастей для лифтов и эскалаторов", статьи будут примерно такого плана: - Датчики Autonics - Двигатель Fermator - Пружина Fermator И т.д. Нужен человек, который ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно писать текста которые будут публиковаться непосредственно в соц сетях (ФБ, инстаграм), иногда писать продающий текст, информационный. Нужно с этим словом придумать предложение, которое заставит меня задуматься в вашу пользу. P.S. Мне нужен тот, кто понимает ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать текст для категории "лизинг спецтехники", оптимизированный по ключевым словам. Подробное задание с ключевыми фразами и планом текста в файле во вложении.Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо написать качественный текст для одной из категорий сайта, оптимизированный по ключевым словам. Подробное задание со списком ключевых фраз в файле во вложении. Тематика сайта - лизинг авто и оборудования.Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо написание текстов бизнес тематики. Понимание и умение разбираться в темах: ФНС, Росстат, Госзакупки, Арбитражи, проверка контрагентов. Приветствуется умение написание рекламных текстов, сео-ориентированных.Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад