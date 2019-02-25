SEO-копирайтер в интернет-магазины смартфонов

Привет всем.

Ищу грамотного сео-копирайтера для интернет-магазинов по продаже смартфонов. и аксессуаров.

Работы будет много, надо наполнить статьями новый магазин и добить уже работающий.

Что требуется?

Даю модель смартфона + количество символов + ключевые слова

С вас - написание текста. Пусть не 100% уникальность но качественный, без тошноты и прочего.

А так же - картинки под текст

А еще - оформление на сайте. С заголовками, h2 h3 и вот этим всем

Плачу сдельно - написал-оформил-получил(а)

По оплате жду Ваших предложений. В личных сообщениях готов дать тему для статьи, если ок - оплачиваю, если не ок, обещаю не трогать.