SEO-копирайтер в интернет-магазины смартфонов

КопирайтингЗакрыт12 заявок199 просмотров
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Привет всем.

Ищу грамотного сео-копирайтера для интернет-магазинов по продаже смартфонов. и аксессуаров. 

Работы будет много, надо наполнить статьями новый магазин и добить уже работающий.

Что требуется?

Даю модель смартфона + количество символов + ключевые слова

С вас - написание текста. Пусть не 100% уникальность но качественный, без тошноты и прочего.

А так же - картинки под текст

А еще - оформление на сайте. С заголовками, h2 h3  и вот этим всем

Плачу сдельно - написал-оформил-получил(а)

По оплате жду Ваших предложений. В личных сообщениях готов дать тему для статьи, если ок - оплачиваю, если не ок, обещаю не трогать.

5 лет назад
goerg-3
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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