SEO-копирайтер в интернет-магазины смартфонов

Есть [url=https://www.holding.bz]организация[/url], нужно все упаковать в франшизу. Большинство текстов и методичек уже есть по ней готовых. Нужна упаковка франшизы под ключ. Цена указана примерная, оценку труда нужно как-то проводить по понятной системе KPI... Оплата через BarterCoin, но с гарантией ...
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Привет всем.
Ищу грамотного сео-копирайтера для интернет-магазинов по продаже смартфонов. и аксессуаров.
Работы будет много, надо наполнить статьями новый магазин и добить уже работающий.
Что требуется?
Даю модель смартфона + количество символов + ключевые слова
С вас - написание текста. Пусть не 100% уникальность но качественный, без тошноты и прочего.
А так же - картинки под текст
А еще - оформление на сайте. С заголовками, h2 h3 и вот этим всем
Плачу сдельно - написал-оформил-получил(а)
По оплате жду Ваших предложений. В личных сообщениях готов дать тему для статьи, если ок - оплачиваю, если не ок, обещаю не трогать.
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