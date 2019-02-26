Отзывы на WildBerries

Есть [url=https://www.holding.bz]организация[/url], нужно все упаковать в франшизу. Большинство текстов и методичек уже есть по ней готовых. Нужна упаковка франшизы под ключ. Цена указана примерная, оценку труда нужно как-то проводить по понятной системе KPI... Оплата через BarterCoin, но с гарантией ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно накрутить отзывы в интернет магазине WildBerries, по цене договоримся!
- Похожие заказы
- $500Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: что такое utm метки, как отслеживать метки, для чего нужны метки в рекламных кампаниях, что дает анализ полученных данных, как создать utm метку и какие параметры отразить ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требования к кандидату: 1) Вы понимаете смысл слов: целевая аудитория, портрет клиента 2) Вы умеете работать с синонимизацией и автоподстановками 3) Вы умеете работать с гугл документами 4) Обязателен опыт написания SEO-текстов в строительной тематике 5) Грамотность, вы пишете ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен копирайте для написания статей и описаний для сайта. Тематика: фильмыКопирайтинг23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток, всем. Требуется написать 30 заметок (короткие заметки не более 1000 символов каждая + подбор картинок) для детей на различные темы, такие как "спорт", "туризм", "красота", "красные даты календаря" и др. Требования к кандидату: 1 - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привет всем. Ищу грамотного сео-копирайтера для интернет-магазинов по продаже смартфонов. и аксессуаров. Работы будет много, надо наполнить статьями новый магазин и добить уже работающий. Что требуется? Даю модель смартфона + количество символов + ключевые слова С вас - ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать 36 текстов с описанием угловых диванов. У некоторых позиций уже есть описания от производителя, нужно переписать по своему. Размер каждого текста 300-500 символов. Большего размера не нужно. К примеру: «Модерн» - это простой и надёжный табурет ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт5 лет назад
Был куплен шаблон, сделали сайт тест площадка - https://beta.web-vdv.ru/ надо оформить его русскими текстами на базе вводной информации о компании и частично поменять фото под клиента. Пожалуйста пишите сроки и цену Оформление Главная, О компании, Контакты, Услуги, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Даю ТЗ с планом статьи, с ключевыми словами и с источниками информации. Ниша - ручные металлоискатели. Необходимо написать уникальную информационную статью на 7000-8000 сбп для СЕО продвижения сайта. Подробное ТЗ скину в ходе начала работы. Предлагаю 45 руб./19 ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо написать несколько текстов на тему "Продажа запчастей для лифтов и эскалаторов", статьи будут примерно такого плана: - Датчики Autonics - Двигатель Fermator - Пружина Fermator И т.д. Нужен человек, который ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад