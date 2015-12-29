Нужно написать текст, 1000 символов без пробелов. При написании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: [b]"[/b][b]Спортивная навигация[/b][b]" [/b] Текст должен быть написан для людей и быть интересен к прочтению. А не представлять из ...