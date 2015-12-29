Написать статью 1500 сбп на тему "Передается ли коронавирус через вино?". Текст должен быть 100% уникальным по текс.ру. Текст должен быть интересным к прочтению, без воды и соответствовать информационному стилю.
- Копирайтинг39 заявокЗакрыт4 года назад
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Необходимо написать статью на тему: "Интернет-маркетолог". Количество знаков 1500-2000. Уникальность по текст.ру 100%. По глав.ред. не ниже 8 баллов. Статья должна быть интересной и информативной!Копирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
Пожалуйста, прочтите текст задания внимательно. Интересует большой объем. Тему текста сообщу автору в комментарии к заданию. Обязательные требования: Цена: 200 руб. за 1000 знаков. Дороже платить не готов. Объем текста: от 2000 до 3000 знаков. Требуемая уникальность: 95% по словам ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $5
Техническое задание Нужно написать текст, 5000 символов без пробелов. Принаписании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: "Построение системы продаж" Текст должен быть написан для людей и быть интересен кпрочтению. А не представлять ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1
Нужно написать текст, 1000 символов без пробелов. При написании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: [b]"[/b][b]Спортивная навигация[/b][b]" [/b] Текст должен быть написан для людей и быть интересен к прочтению. А не представлять из ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1
Нужно написать текст, 1000 символов без пробелов. При написании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: "Тонировка Мазерати" Текст должен быть написан для людей и быть интересен к прочтению. А не представлять ...Завершен8 лет назад
- $1
Нужно написать текст, 1000 символов без пробелов. При написании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: "Тонировка Феррари" Текст должен быть написан для людей и быть интересен к прочтению. А не представлять ...Завершен8 лет назад
- $1
Нужно написать текст, 1000 символов без пробелов. При написании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: "Тонировка Астон Мартин" Текст должен быть написан для людей и быть интересен к прочтению. А не ...Завершен8 лет назад
- $1
Нужно написать текст, 1000 символов без пробелов. При написании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: "[b]Тонировка Астон Мартин[/b]" Текст должен быть написан для людей и быть интересен к прочтению. А не ...Завершен8 лет назад
У меня есть разработчик. Есть дизайнеры. Нужно подготовить всю техническую документацию и организовать производство проекта. Информация по интернет-магазину во вложении. Делать сайт будем на UMI.CMS или Bitrix на выбор клиента.Управление проектами2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется написать продающие тексты на страницы: 1. Гарантии текущий текст можно почитать тут: sxrepublic.ru/garantii.html 2. Вакансии Подумать над словом "Вакансия" как можно обыграть его Статья должна содержать в себе красивое приглашение по сотрудничать из плюсов ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Оплата $1 в час. Требуется 20 часов в неделю \ 80 часов в Месяц. Платим раз в неделю за отработанное время. Обязанности: Размещение на сайтах текстов и картинок. CMS в основном Joomla. Требования: Самоорганизация, вежливость Желательно знание HTML и базовые ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $58
Необходимо выполнить рерайт контента ко всему перечню страниц сайта www.skdremont.ru перечисленных во вложении. Исходный материал текстов для рерайта исполнитель определяет самостоятельно. Объем 1 статьи: 1200 (количество символов без пробела) Общий объем заказа: 58 статей * ...Завершен11 лет назад