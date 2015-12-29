axisone

Алексей axisone

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$1
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  • Написать статью

    Написать статью 1500 сбп на тему  "Передается ли коронавирус через вино?". Текст должен быть 100% уникальным по текс.ру. Текст должен быть интересным к прочтению, без воды и соответствовать информационному стилю.

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать текст для глоссария для "Налогового Консалтинга"

    Пожалуйста, прочтите текст задания внимательно. Интересует большой объем. Тему текста сообщу автору в комментарии к заданию. Обязательные требования: Цена: 200 руб. за 1000 знаков. Дороже платить не готов.  Объем текста: от 2000 до 3000 знаков.  Требуемая уникальность: 95% по словам ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать текст 5000 сбп на тему "Построение системы продаж"

    $5

    Техническое задание Нужно написать текст, 5000 символов без пробелов. Принаписании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: "Построение системы продаж"  Текст должен быть написан для людей и быть интересен кпрочтению. А не представлять ...

    SEO-копирайтинг
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать текст для сайта "производство вывесок"

    $1

    Нужно написать текст, 1000 символов без пробелов. При написании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: [b]"[/b][b]Спортивная навигация[/b][b]" [/b] Текст должен быть написан для людей и быть интересен к прочтению. А не представлять из ...

    Тексты для сайтаSEO-копирайтинг
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать текст про тонировку 1000 спб.

    $1

    Нужно написать текст, 1000 символов без пробелов. При написании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: "Тонировка Мазерати"  Текст должен быть написан для людей и быть интересен к прочтению. А не представлять ...

    SEO-копирайтинг
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать текст про Тонировка Феррари 1000 сбп

    $1

    Нужно написать текст, 1000 символов без пробелов. При написании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: "Тонировка Феррари"  Текст должен быть написан для людей и быть интересен к прочтению. А не представлять ...

    SEO-копирайтинг
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать текст 1000 сбп про тонировку

    $1

    Нужно написать текст, 1000 символов без пробелов. При написании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: "Тонировка Астон Мартин"  Текст должен быть написан для людей и быть интересен к прочтению. А не ...

    HTMLSEO-копирайтинг
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать текст про тонировку

    $1

    Нужно написать текст, 1000 символов без пробелов. При написании текстов запрещено использовать стоп-слова из Приложения №1 (ниже). Ключевые слова для написания текста: "[b]Тонировка Астон Мартин[/b]"  Текст должен быть написан для людей и быть интересен к прочтению. А не ...

    SEO-копирайтинг
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интернет-магазин Сонное Царство UMI\Bitrix

    У меня есть разработчик. Есть дизайнеры. Нужно подготовить всю техническую документацию и организовать производство проекта. Информация по интернет-магазину во вложении. Делать сайт будем на UMI.CMS или Bitrix на выбор клиента.

    БитриксUMI.CMS
    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание продающих текстов про cоблазнение женщин

    Требуется написать продающие тексты на страницы: 1. Гарантии текущий текст можно почитать тут: sxrepublic.ru/garantii.html 2. Вакансии Подумать над словом "Вакансия" как можно обыграть его Статья должна содержать в себе красивое приглашение по сотрудничать из плюсов ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер Joomla, начальный уровень

    $100

    Оплата $1 в час. Требуется 20 часов в неделю \ 80 часов в Месяц. Платим раз в неделю за отработанное время. Обязанности: Размещение на сайтах текстов и картинок. CMS в основном Joomla. Требования: Самоорганизация, вежливость Желательно знание HTML и базовые ...

    HTMLJoomla
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт 58 статей для сайта по ремонту 69600 симв.

    $58

    Необходимо выполнить рерайт контента ко всему перечню страниц сайта www.skdremont.ru перечисленных во вложении. Исходный материал текстов для рерайта исполнитель определяет самостоятельно. Объем 1 статьи: 1200 (количество символов без пробела) Общий объем заказа: 58 статей * ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Написать текст про тонировку 1000 спб.
Спасибо за сотрудничество!
Очень понравилось сотрудничество с Ольгой! Она пишет хорошие уникальные тексты, которые приятно читать! Был бы рад поработать с ней еще.
Ответный отзыв
matreshka-
Татьяна 
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Написать текст 1000 сбп про тонировку
Благодарю за такой теплый отзыв))). Работать с Алексеем приятно: умеет четко сформулировать задачу, легкое и корректное общение. Сразу после приемки текста произвел оплату. Рекомендую как отличного заказчика.
Татьяна пишет просто чудесные тексты про тонировку! Предложил написать еще несколько!
Ответный отзыв
dushkalex
32 годаМолдова
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Написать текст про Тонировка Феррари 1000 сбп
Быстро проверил текст, оплатил вовремя.
Александр прекрасно справился с поставленной задачей написать текст для сайта!
Ответный отзыв
Yaneus
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Написать текст про тонировку
Идеальный заказчик: чёткое и детальное ТЗ, своевременное обсуждение задания, оплата в оговорённый срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ярослав написал мне хороший текст про тонировку. Очень понравилась выполненная работа! Очень креативно и творчески пишет! Читать интересно!!! Предложил написать еще.
Ответный отзыв
zahar6840
Кирилл 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$69
10 баллов
11 лет назад
Рерайт 58 статей для сайта по ремонту 69600 симв.
Отличный заказчик. ТЗ четкое и понятное, своевременная оплата, приятный в общении человек. Всем рекомендую.
Работу сделал качественно и в срок. Буду обращаться еще.
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