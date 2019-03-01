Копирайт - Описание фитнесс блокнота, Англ. язык, 600 слов

Нужно написать 36 текстов с описанием угловых диванов. У некоторых позиций уже есть описания от производителя, нужно переписать по своему. Размер каждого текста 300-500 символов. Большего размера не нужно. К примеру: «Модерн» - это простой и надёжный табурет ...