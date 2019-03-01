Копирайт - Описание фитнесс блокнота, Англ. язык, 600 слов

Для каждой категории и подкатегории создать свой уникальный текст.Всего 85 категорий и подкатегорий Цель текста - ознакомить клиента с определенной продукцией Текст: -500-800 символов без пробелов, 2 абзаца -в тексте не должно быть пунктуационных, орфографических и т.д. ошибок -уникальность 90% ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить описание товара (фитнес блокнот) для магазина.
В ТЗ приведены скрины страниц блокнота и краткое описание - чтобы было понятно о чем писать.
В ТЗ есть примеры описаний похожих блокнотов.
Стиль - Американский разговорный английский.
Кол-во слов ~ 600
Оплата 20WMZ или на карту привата.
Срок с учетом доработок 2 дня.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
40 страниц, антиплагиат 80%Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо написать ~20 текстов с сео оптимизацией под ключевые слова. Каждый примерно по 1000 знаков.Копирайтинг19 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно накрутить отзывы в интернет магазине WildBerries, по цене договоримся!Копирайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
Ключевые моменты, которые должны быть раскрыты в статье: что такое utm метки, как отслеживать метки, для чего нужны метки в рекламных кампаниях, что дает анализ полученных данных, как создать utm метку и какие параметры отразить ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требования к кандидату: 1) Вы понимаете смысл слов: целевая аудитория, портрет клиента 2) Вы умеете работать с синонимизацией и автоподстановками 3) Вы умеете работать с гугл документами 4) Обязателен опыт написания SEO-текстов в строительной тематике 5) Грамотность, вы пишете ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен копирайте для написания статей и описаний для сайта. Тематика: фильмыКопирайтинг23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток, всем. Требуется написать 30 заметок (короткие заметки не более 1000 символов каждая + подбор картинок) для детей на различные темы, такие как "спорт", "туризм", "красота", "красные даты календаря" и др. Требования к кандидату: 1 - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привет всем. Ищу грамотного сео-копирайтера для интернет-магазинов по продаже смартфонов. и аксессуаров. Работы будет много, надо наполнить статьями новый магазин и добить уже работающий. Что требуется? Даю модель смартфона + количество символов + ключевые слова С вас - ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать 36 текстов с описанием угловых диванов. У некоторых позиций уже есть описания от производителя, нужно переписать по своему. Размер каждого текста 300-500 символов. Большего размера не нужно. К примеру: «Модерн» - это простой и надёжный табурет ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт5 лет назад