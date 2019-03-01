Копирайт - Описание фитнесс блокнота, Англ. язык, 600 слов

КопирайтингЗавершен3 заявки172 просмотра
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Необходимо подготовить описание товара (фитнес блокнот) для магазина. 

В ТЗ приведены скрины страниц блокнота и краткое описание - чтобы было понятно о чем писать.

В ТЗ есть примеры описаний похожих блокнотов.

Стиль - Американский разговорный английский. 

Кол-во слов ~ 600

Оплата 20WMZ или на карту привата.

Срок с учетом доработок 2 дня. 

5 лет назад
basid
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
filin19101989
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$15
2 дня
WMZ
Быстрое (ранее запланированного времени) и полное выполнения задачи согласно ТЗ. Анатолий вник в суть задания, уточнил все интересующие моменты по ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Понятное ТЗ, интересная работа. Рекомендую Дмитрия как надёжного заказчика.
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