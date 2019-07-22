Контент по страйкболу

Здравствуйте! Необходим контент по истории страйкбола 6-8 тысяч знаков (в перспективе заказ на описания для 50 категорий интернет-магазина). Важно! Автор должен хорошо быть знаком с темой (играть или работать в этой сфере). В заявке укажите, пожалуйста, ваш опыт в этом направлении.

Жду ваши предложения по стоимости за 1000 символов (без пробелов). Если есть портфолио в данном направлении, то буду рад ознакомиться с вашими работами.

Большая просьба не писать в личные сообщения, а оставлять заявки только в этом проекте.