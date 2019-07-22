Контент по страйкболу

КопирайтингЗавершен8 заявок186 просмотров
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Здравствуйте! Необходим контент по истории страйкбола 6-8 тысяч знаков (в перспективе заказ на описания для 50 категорий интернет-магазина). Важно! Автор должен хорошо быть знаком с темой (играть или работать в этой сфере). В заявке укажите, пожалуйста, ваш опыт в этом направлении. 

Жду ваши предложения по стоимости за 1000 символов (без пробелов). Если есть портфолио в данном направлении, то буду рад ознакомиться с вашими работами. 

Большая просьба не писать в личные сообщения, а оставлять заявки только в этом проекте.

5 лет назад
sosnovskij
Сергей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад
$9
1 день
Спасибо за статью. Максим приятен в общении, постоянно на связи. Заказ выполнен в оговоренные сроки.
Сергей дал чёткое ТЗ для выполнения проекта. Всегда был на связи. Быстро проверил и оплатил выполненную работу. Рекомендую для сотрудничества.
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