Контент по страйкболу

Необходимо написать положительные отзывы 5 звезд, писать от мужского лица, т.к профиль работы кровельщики, фасадчики, промышленные альпинисты. Оплата 35 руб за опубликованный отзыв. Схема работы: вы присылаете текст отзыва - я утверждаю - вы публикуете и ...
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Здравствуйте! Необходим контент по истории страйкбола 6-8 тысяч знаков (в перспективе заказ на описания для 50 категорий интернет-магазина). Важно! Автор должен хорошо быть знаком с темой (играть или работать в этой сфере). В заявке укажите, пожалуйста, ваш опыт в этом направлении.
Жду ваши предложения по стоимости за 1000 символов (без пробелов). Если есть портфолио в данном направлении, то буду рад ознакомиться с вашими работами.
Большая просьба не писать в личные сообщения, а оставлять заявки только в этом проекте.
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