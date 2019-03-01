Составить текст и разослать его по СМИ через релизоприемники

Вот эта тема + там есть серия предысторий.

Оплата в твердой крипте BarterCoin, все сами выводите куда Вам надо оттуда - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.. Бюджет нормальный, денег не считаем на это дело, оплата хорошая в зависимости от нагрузки.