Копирайт, для 25 страниц сайта, тема — «ЖД билеты».

Необходимы короткие тексты (1.2 - 1.4 тыс. знаков) на строительную тематику. Потребность в объёме большая, более 200 шт. Готовы сотрудничать и оплачивать по пачкам 5, 10 шт. Даём направление: тему конкретной статье выбираете самостоятельно. Скорость минимум ...
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Необходимо написать 25 страниц текста для сайта по продаже ЖД билетов. Уникальность текста должна быть 95%+.
В приложении лежит ТЗ.
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