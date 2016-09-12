workofkir

Кирилл workofkir

 
33 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн — для людей

Сайт: www.workofkir.com

Условия сотрудничества:

  • Заполнение брифа, обсуждение нюансов, целей, задача и деталей.
  • Разработка дизайна.
  • Утверждение/внесение правок*
  • Оплата.
  • Отправка исходников.
*Количество правок до 3-х, далее за дополнительную оплату.

    Обращайтесь, буду рад сотрудничеству.

    С уважением, Кирилл.

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    Отзывы заказчиков
    Vera_D
    Вера 
    33 годаРоссия
    10 лет в сервисе
    Была
    6 лет назад
    $90
    10 баллов
    7 лет назад
    Стиль, макеты для печатных материалов
    Спасибо огромное Кириллу за отличную работу! Все в сроки, соблюдение всех пунктов в ТЗ! Рекомендую!
    Всем бы таких заказчиков, способность верно коммуницировать, грамотно ставить задачи и правильно мыслить - дано не всем заказчикам, Вера всеми этими качествами обладает сполна. Поработал с удовольствием.
    Ответный отзыв
    alexandr100
    Александр 
    28 летГермания
    13 лет в сервисе
    Был
    25 дней назад
    $30
    10 баллов
    7 лет назад
    Дизайн обложки электронной книги
    Кирилл отлично выполнил работу, предложил несколько вариантов дизайна. Быстро, качественно и по оптимальной цене. Рекомендую!
    От работы с Александром, только положительные впечатления, постановка задачи, обратная связь, все на высшем уровне. Сотрудничеством полностью доволен, рекомендую!
    Ответный отзыв
    zorinka2222
    34 годаРоссия
    7 лет в сервисе
    Была
    2 года назад
    $10
    10 баллов
    7 лет назад
    Листовка на тарифы
    Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. В своем деле я новичок, Кирилл мне все подробно объяснил и помог. Сделал в срок! Дизайнер на пять баллов!! Молодец!
    Чудесный заказчик, исключительная заинтересованность в работе, умение задавать необходимые вопросы, прекрасная обратная связь и помощь в поиске наиболее эффективных решений для поставленных задач.
    Ответный отзыв
    KuStar
    42 годаКазахстан
    7 лет в сервисе
    Был
    3 года назад
    $10
    10 баллов
    7 лет назад
    Нанесения лого и домена на упаковку
    Работа выполнена на отлично и в срок. 100% попадание с ожиданием, чувствуется профессионализм и самое главное любовь к своему делу!
    От работы с Артемом, положительные впечатления, четко поставленные задачи, своевременный выход на связь, оплата в срок, все качества - необходимые для хорошего заказчика.
    Ответный отзыв
    zmitrok62
    Дмитрий 
    36 летРоссия
    8 лет в сервисе
    Был
    6 месяцев назад
    $10
    10 баллов
    7 лет назад
    Сделать плакат к юбилею
    Сделано все в срок и именно так как хотелось. Рекомендую.
    Замечательная обратная связь и своевременная оплата. Прекрасный заказчик, лучшие рекомендации.
    Ответный отзыв
    Логотипы и Знаки
    1 отзыв
    $10/час
    от $50от 7 дней
    нет рейтинга
    Анимация
    нет отзывов
    $10/час
    от 7 дней
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    Фирменный стиль
    нет отзывов
    $10/час
    от $30от 14 дней
    нет рейтинга