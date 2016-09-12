Дизайн — для людей
Сайт: www.workofkir.com
Условия сотрудничества:
- Заполнение брифа, обсуждение нюансов, целей, задача и деталей.
- Разработка дизайна.
- Утверждение/внесение правок*
- Оплата.
- Отправка исходников.
С уважением, Кирилл.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- «Haier» / Showroom — дизайн и визуализация222 просмотра
- «OstoClinic» / Нейминг, логотип и фирменный стиль339 просмотров
- «Domal» / Разработка листовки243 просмотра
- Разработка дизайна визитки246 просмотров
- «Haier» / Дизайн и визуализация192 просмотра
- «OMC» / Дизайн папки меню207 просмотров
- «Мясникофф» / Этикетка для пива300 просмотров
- «Pools» / Логотип и фирменный стиль259 просмотров
- «ВолгаЛайн» / Флаер для компании240 просмотров
- 3D визуализация макета помещения205 просмотров
- «Attack Of Laziness» / логотип и фирменный стиль242 просмотра
- «МонолитЭнергоСтрой» / Разработка листовки231 просмотр
Отзывы заказчиков
$90
10 баллов
7 лет назад
Спасибо огромное Кириллу за отличную работу! Все в сроки, соблюдение всех пунктов в ТЗ! Рекомендую!
Ответный отзыв
Всем бы таких заказчиков, способность верно коммуницировать, грамотно ставить задачи и правильно мыслить - дано не всем заказчикам, Вера всеми этими качествами обладает сполна. Поработал с удовольствием.
$30
10 баллов
7 лет назад
Кирилл отлично выполнил работу, предложил несколько вариантов дизайна. Быстро, качественно и по оптимальной цене. Рекомендую!
Ответный отзыв
От работы с Александром, только положительные впечатления, постановка задачи, обратная связь, все на высшем уровне. Сотрудничеством полностью доволен, рекомендую!
$10
10 баллов
7 лет назад
Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. В своем деле я новичок, Кирилл мне все подробно объяснил и помог. Сделал в срок! Дизайнер на пять баллов!! Молодец!
Ответный отзыв
Чудесный заказчик, исключительная заинтересованность в работе, умение задавать необходимые вопросы, прекрасная обратная связь и помощь в поиске наиболее эффективных решений для поставленных задач.
$10
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена на отлично и в срок. 100% попадание с ожиданием, чувствуется профессионализм и самое главное любовь к своему делу!
Ответный отзыв
От работы с Артемом, положительные впечатления, четко поставленные задачи, своевременный выход на связь, оплата в срок, все качества - необходимые для хорошего заказчика.
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделано все в срок и именно так как хотелось. Рекомендую.
Ответный отзыв
Замечательная обратная связь и своевременная оплата. Прекрасный заказчик, лучшие рекомендации.
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$10/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
$10/час
от 7 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $30от 14 дней
нет рейтинга