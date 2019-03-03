Нужна статья для автомобильного блога

Мне нужен текст для сайта примерно на 350-400 слов. Текст должен делиться на 3 части, как бы вступление, основная часть и концовка. Там просто особенности верстки такие что нужно будет его поделить, это в принципе ...
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Рерайт и общие тексты не интересуют
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Готовы платить хорошо , но только за интересный , живой контент
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