Нужна статья для автомобильного блога

Нужен копирайтер , который разбирается в автотематике

И сможет написать хорошую , развернутю статью для нашего автоблога

Рерайт и общие тексты не интересуют

Не тратьте свое и мое время

Пример хорошей статьи на нашем блоге - https://chevyavto.com.ua/blog/7-menyaem-podshipnik-nasosa-gur-na-shevrole-aveo/

Готовы платить хорошо , но только за интересный , живой контент

Если вы далеко от авто - не предлгайте , пожалуйста, свои услуги

Свои предложения по цене , срокам и теме пишите в заявке

Всем хорошего дня