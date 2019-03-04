10 статей на тему вебмастеринга

Мне нужен человек который умеет читать и писать на английсом языке. По сути, важные навыки 2: уметь читать и перефразировать текст. [i][u]Задание - дать ответ на 6 вопросов[/u][/i] Нужно написать персонализированое ессе(задание по английскому), базируясь на книге(о землетрясениях) и мне нужен ...