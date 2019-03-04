10 статей на тему вебмастеринга

Здравствуйте! Требуется копирайтер, способный написать статью на туристическую тему. О требованиях к статье и условиях работы подробнее напишу откликнувшимся. Оплата - 30 руб. за 1000 зн. без пробелов только на ЯДеньги при условии выполнения всех требований к тексту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер, который хотя бы базово разбирается в таких вещах как:
1) Выбрать и зарегистрировать домен, прописать днс
2) Выбрать и зарегистрировать хостинг
3) Установить движок (Вордпресс, Опенкарт)
4) Базовые настройки движков Вордпресс (+Вукоммерс), Опенкарт (ocStore)
Будет 10 объемных статей на данные темы.
Указывайте цену за 1000 збп.
- Похожие заказы
- Копирайтинг35 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую! Необходимо, для разовой работы, написать 15- 20 СЕО текстов, с вхождением ключевых запросов, для сайта на женскую тематику. Общий объем работы 40-60 тысяч знаков. Оплата 30 рублей / 1000 знаков. Пишите вышлю подробности задания.Копирайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Оочень простое задание. Необходимо написать описания к 35 карточкам товаров для интернет-магазина. Товар – пистолеты для страйкбола. Объем каждого текста – 550 знаков бпб. [b] [/b]Уникальность не менее 90%, проверка по text.ru. Примеры текстов в приложении К ТЗ ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо оставить отзыв о компании. Ищу людей с отличными аккаунтами на отзовиках представленных ниже. Прошу оставить ссылку на профиль и указать цену за размещение отзыва. http://otzovik.com/ http://migreview.com/ https://irecommend.ru/ https://moscow.flamp.ru/ https://www.yell.ru/ https://zoon.com.ua/ http://pravda-klientov.ru/ http://www.orgpage.ru/ https://www.yp.ru/ http://pishem-otzyvy.ru/ http://napishi-otziv.ru/ http://fintops.ru/ http://otkliki.by/ https://ru.otzyv.com/ https://vseotzyvy.ru/ https://www.otzyv.ru/ http://tulp.ru/ http://pravogolosa.net/ https://spasibovsem.ru/ http://tutux.ru/ https://www.apoi.ru/ https://otzyv-pro.ru/ https://otzyvov.net/ http://otzyvy.top/Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо много статей на тему дроны, [b]если не знакомы с данной тематикой не откликайтесь[/b]. Не тратьте мое и свое время. Статьи в основном технического плана.Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написание 5 статей на сайт по советам для женщин. Нужны интересные уникальные тексты - содержательные, без воды. Оплата 40 руб/1000 зн. Названия статей вышлю исполнителю. Рассматриваются только копирайтеры с опытом работы. Обязательно присылать примеры своих работ по подобной тематике. Тематики ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен копирайтер для написания нескольких статей на тему стройка, ремонт, интерьер, дизайн квартиры и дома. Оплата за 1000 сим. - 35 рублей.Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен копирайтер , который разбирается в автотематике И сможет написать хорошую , развернутю статью для нашего автоблога Рерайт и общие тексты не интересуют Не тратьте свое и мое время Пример хорошей статьи на нашем блоге - https://chevyavto.com.ua/blog/7-menyaem-podshipnik-nasosa-gur-na-shevrole-aveo/ Готовы платить хорошо , ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
В новый проект онлайн-журнала требуются на написание ряда статей писатели-журналисты в одной из следующих категорий: 1) Финансы, инвестиции. Фондовый рынок, IPO, ICO и другие криптовалютные инвестиции, форекс, умное управление финансами. Опасности кредитов, пирамид, жульнических схем вроде ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Мне нужен человек который умеет читать и писать на английсом языке. По сути, важные навыки 2: уметь читать и перефразировать текст. [i][u]Задание - дать ответ на 6 вопросов[/u][/i] Нужно написать персонализированое ессе(задание по английскому), базируясь на книге(о землетрясениях) и мне нужен ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад