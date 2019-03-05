Статьи для сайта на научную тему

Нужно создать 10 уникальных статей по 3 тыс. символов. Каждая статья будет для Блога, касательно описания или использования товаров из таблицы: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pLVh2LF9yDYNEtS8R4UtOO8d2J7ieFxTmge6BEZq-nY/edit?usp=sharing Описание из таблицы не брать, оно будет в карточке товара. Его только можно прочесть для понимания ...