SEO-тексты для мебельного сайта

Есть сайт https://shkaf.today/﻿, нужно написать SEO-тексты для категории Офис (при успешном сотрудничестве продолжаем работу по всем категориям)

Подробное ТЗ:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H8CQUQ6qTmPji6Vq5V8xuZ88Njakgd1h9_SJkAKhkbg/edit?usp=sharing﻿

Пока готово задание для раздела "Мебель для персонала"

Тариф: 75 рублей за тысячу знаков. Средний объём текста - 2 тысячи знаков без пробелов. Оплата на киви кошелёк, яндексденьги или вебмани.

Заинтересованных просьба прикреплять к отклику портфолио.