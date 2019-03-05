Копирайтинг для сайта

Здравствуйте! Требуется копирайтер, способный написать статью на туристическую тему. О требованиях к статье и условиях работы подробнее напишу откликнувшимся. Оплата - 30 руб. за 1000 зн. без пробелов только на ЯДеньги при условии выполнения всех требований к тексту.