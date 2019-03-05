Презентация и тексты для SaaS IT- продукта

Нужно написать презентации и статьи о программном продукте. Это SaaS площадка для аренды программистов и других разработчиков. Продукт уже разработан и проходит тестирование. Нужно оценить и написать следующий набор текстов для него:1) Презентация продукта для потенциальных партнеров, инвесторов и широкой аудитории - на английском (а потом перевести и на русский)- в Powerpoint/Google slidesТребования:

Размер 10- 15 слайдов, понятно, лаконично

С учетом правила Гая Кавасаки 10/20/30

Важно чтобы и в нашей презентации была структура и определенная драматургия: проблема-усиление проблемы-решение-выгоды-конкуренты-обзор рынка-команда

Не перегруженное оформление, легкость

Не слишком большое количество текста на слайдов

Скриншоты продукта, реальных переписок, резюме

Иллюстрация результатов опросов, инфографика