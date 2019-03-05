Презентация и тексты для SaaS IT- продукта

КопирайтингЗакрыт3 заявки222 просмотра
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Нужно написать презентации и статьи о программном продукте. Это SaaS площадка для аренды программистов и других разработчиков. Продукт уже разработан и проходит тестирование.  Нужно оценить и написать следующий набор текстов для него:1) Презентация продукта для потенциальных партнеров, инвесторов и широкой аудитории - на английском (а потом перевести и на русский)-  в Powerpoint/Google slidesТребования: 

  • Размер 10-  15 слайдов, понятно, лаконично
  • С учетом правила Гая Кавасаки 10/20/30
  • Важно чтобы и в нашей презентации была структура и определенная драматургия: проблема-усиление проблемы-решение-выгоды-конкуренты-обзор рынка-команда
  • Не перегруженное оформление, легкость
  • Не слишком большое количество текста на слайдов
  • Скриншоты продукта, реальных переписок, резюме
  • Иллюстрация результатов опросов, инфографика
2) потом, в случае если презентация будет хорошая, текст для статьи на ресурсах типа AIN.UA 3) Два первых поста на Facebook (один от себя один в группы)    Два вторых поста на Facebook (один от себя один в группы)  4) 3 разных поста для LinkedIn  5) тексты для сайта (EN, RU, UA): главная страница - 1-2-3 блока, FAQ, About us, Legal тексты должны быть стандартных, оптимальных размеров для данного типа медиа и задачготов ответить на ваши вопросы и выслушать предложения по другим видам текстовболее детальный бриф будет доступен в личной переписке квалифицированным копирайтерамвы можете оценить или только презентацию или все задачи, но напишите об этом
5 лет назад
yurro
Юрий 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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