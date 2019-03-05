Написать статью на тему страхование (КАСКО)

Здравствуйте.

Ищу авторов, хорошо разбирающихся в тематике страхование.

Основные требования к статьям:

- грамотный текст, без грамматических, пунктуационных и смысловых ошибок;

- понятные и законченные предложения, абзацы;

- уникальность от 90% по text.ru после моей проверки и редактуры текста;

- строгое соблюдение плана статьи, приведенного в ТЗ.

ТЗ размещено на сервисе ТЗ Монстр. Опыт работы с этим сервисом будет плюсом. В ТЗ приведены ключевые запросы и план статьи. Писать нужно в соответствии с планом, вписывая заголовки подразделов в статью. Ссылку на ТЗ исполнитель получит отдельно.

Оплата: 30 рублей за 1000 символов без пробела после редактуры текста и проверки на уникальность. Если первая работа будет выполнена на отлично, то возможно постоянное сотрудничество и повышение оплаты труда.

Готовый текст предоставляется на проверку посредством текстового редактора, доступного по ссылке на ТЗ (исполнитель получит отдельно).