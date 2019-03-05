Написать статью на тему страхование (КАСКО)

Нужно написать текст описания товара самогонного аппарата Германия. Текст уже есть, но он не продающий - https://xn--b1alfrj.xn--80aalwclyias7g0b.xn--p1ai/shop/samogonovarenie/samogonnye-apparaty/germania. Нужно сделать его более живым продающим и интересными для читателя (уникальным конечно же). Пример правильных решения по тексту ...
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- грамотный текст, без грамматических, пунктуационных и смысловых ошибок;
- понятные и законченные предложения, абзацы;
- уникальность от 90% по text.ru после моей проверки и редактуры текста;
- строгое соблюдение плана статьи, приведенного в ТЗ.
ТЗ размещено на сервисе ТЗ Монстр. Опыт работы с этим сервисом будет плюсом. В ТЗ приведены ключевые запросы и план статьи. Писать нужно в соответствии с планом, вписывая заголовки подразделов в статью. Ссылку на ТЗ исполнитель получит отдельно.
Оплата: 30 рублей за 1000 символов без пробела после редактуры текста и проверки на уникальность. Если первая работа будет выполнена на отлично, то возможно постоянное сотрудничество и повышение оплаты труда.
Готовый текст предоставляется на проверку посредством текстового редактора, доступного по ссылке на ТЗ (исполнитель получит отдельно).
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