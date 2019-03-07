Написать продающее интересное описание товара

Нужно написать текст описания товара самогонного аппарата Германия. Текст уже есть, но он не продающий - https://xn--b1alfrj.xn--80aalwclyias7g0b.xn--p1ai/shop/samogonovarenie/samogonnye-apparaty/germania. Нужно сделать его более живым продающим и интересными для читателя (уникальным конечно же). Пример правильных решения по тексту для данного товара - https://gradushaus.ru/samogonovarenie/samogonnye-apparaty/germaniya, https://germania-samogon.ru/. Если работа понравится, то будем сотрудничать плотно по другим текстам интернет-магазина.