Написать продающее интересное описание товара

КопирайтингЗавершен10 заявок275 просмотров
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Нужно написать текст описания товара самогонного аппарата Германия. Текст уже есть, но он не продающий - https://xn--b1alfrj.xn--80aalwclyias7g0b.xn--p1ai/shop/samogonovarenie/samogonnye-apparaty/germania. Нужно сделать его более живым продающим и интересными для читателя (уникальным конечно же). Пример правильных решения по тексту для данного товара - https://gradushaus.ru/samogonovarenie/samogonnye-apparaty/germaniyahttps://germania-samogon.ru/. Если работа понравится, то будем сотрудничать плотно по другим текстам интернет-магазина.

5 лет назад
polyakovkp
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
$20
3 дня
Евгения предельно точно проанализировала задачу по тексту и написала приятный, удобочитаемый и продающий текст для описания товара. Задание выполнено в оговоренный срок.
Спасибо за интересную задачу! Сотрудничество "как по учебнику". Буду рада стать полезной снова!
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