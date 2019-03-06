ТЗ копирайтеру под SEO задачи на сайт в буржунете

Здравствуйте

Кто может не хуже Александра Ожгибесова составть тз как он это показал на ютубе ? Если кто не видел этого видоса ссылку предоставлю через ЛС

Жду вариантов по ценам срокам и качеству, рассмотрю все варианты на один сайт и более