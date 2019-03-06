ТЗ копирайтеру под SEO задачи на сайт в буржунете

КопирайтингЗакрыт1 заявка198 просмотров
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Здравствуйте

Кто может не хуже Александра Ожгибесова составть тз как он это показал на ютубе ? Если кто не видел этого видоса ссылку предоставлю через ЛС

Жду вариантов по ценам срокам и качеству, рассмотрю все варианты на один сайт и более

5 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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